بريد الجزائر يكشف موعد تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن مسابقة التوظيف الوطنية المنتظرة ستُنظّم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب البيان، فإن تنظيم هذه المسابقة سيكون بصيغة رقمية وعن بعد، ما يعد توجهاً جديداً يهدف إلى تسهيل مشاركة المترشحين من مختلف أنحاء الوطن، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكدت المؤسسة أنها ستشرع، ابتداءً من الأسبوع القادم، في نشر تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالمسابقة، داعية جميع المترشحين المعنيين إلى متابعة منشوراتها عبر صفحاتها الرسمية للاطلاع على كل المستجدات في حينها.