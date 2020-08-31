بريد الجزائر ينظّم ملتقى تكوينيا حول تقنيات تسويق الخدمات الرقمية المالية والنقدية

نظّمت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الإثنين، ملتقى تكوينيا حول تقنيات تسويق الخدمات الرقمية المالية والنقدية بمقر المديرية العامة لفائدة إطاراتها.

وحسب بيان المؤسسة على صفحتها في “الفايسبوك”، فقد أشرف على الملتقى المدير العام لـبريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، والمنظّم لإطارات مصالح الخدمات المالية والنقدية للوحدات الولائية.

وأوضح المدير العام أهمية الخدمات الرقمية باعتبارها وسيلة هامة في عمليات الدفع الإلكتروني من دون الحاجة إلى حمل السيولة النقدية وضرورة تعميمها لرقمنة الخدمات المالية والنقدية للمؤسسة.

وأكد دحماني بأن اعتماد خدمات الدفع الإلكتروني التي تتيحها المؤسسة، بات حلا ناجعا للتقليص من الاستعمال المفرط للسيولة بما أن الخدمات الرقمية سهلة الاستخدام ومؤمّنة وفي متناول مختلف شرائح المجتمع.

مشيرا إلى نجاعة ونجاح الخدمة الجديدة التي أطلقتها المؤسسة “بريد pay”، التي تعتمد على مسح رمز الاستجابة السريعة QR كوسيلة للدفع الإلكتروني.

هذا ونشّط الملتقى إطارات عن قسم الخدمات المالية والنقدية الذين حسّسوا بضرورة السهر على تعميم الخدمات الرقمية المالية والنقدية.

إلى جانب حثّ المتعاملين الاقتصاديبن والتجّار على العمل مع المؤسسة على تسهيل التعاملات المالية والنقدية على الزبائن بإتاحة خدمات الدفع المتوفرة، كالدفع عن طريق نهائيات الدفع الإلكتروني “بريد باي”.

بالإضافة إلى مختلف الخدمات الرقمية التي تعمل “بريد الجزائر” على تطويرها كأولوية لرقمنة قطاعها لتوفير خدمة نوعية وآمنة ترقى إلى مستوى تطلعات زبائنها.