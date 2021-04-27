بريد الجزائر يوضح بخصوص حادثة مكتب خميستي بوهران

نشرت الصفحة الرسمية لإدارة بريد الجزائر على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك توضيحا بخصوص الفيديو الذي تم تداوله اليوم.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يدعي فيه أحد المواطنين أنه لقي معاملة سيئة من المكلفة بإستقبال الزبائن والتي أهانته برمي أمواله أرضا.

وجاء في بيان إدارة بريد الجزائر:

“لقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تصويره ونشره داخل مكتب بريد، دون ترخيص من المؤسسة، حيث يدعي صاحب الفيديو أن المكلفة بالزبائن قامت برمي أوراق نقدية على الأرض خلال عملية تخليصه. وعليه، وبعد التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة للمؤسسة، تبين ما يلي: – المبلغ المسحوب لا يخص صاحب الفيديو، كما يدعي، وإنما لامرأة كانت برفقته، – قامت المكلفة بالزبائن بتسليم الأوراق النقدية لصاحبة الحساب بطريقة عادية، ولم تقم برميها أرضا، كما يدعي صاحب الفيديو، وإذ تتأسف إدارة المؤسسة على هذا التصرف الغير مسؤول، فإنها تحتفظ بكامل حقها في مباشرة الإجراءات الخاصة بمتابعة صاحب الفيديو، وفقا لما تقتضيه الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول”