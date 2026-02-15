بريد الجزائر يوضح: تحديث بيانات KYC في منصة ECCP إلزامي ولا يهدّد الحسابات

أكد “بريد الجزائر” لمستخدمي منصة ECCP أن عملية تحديث البيانات (KYC - اعرف زبونك) هو إجراء إلزامي يندرج ضمن التدابير التنظيمية والقوانين المعمول بها، وفقًا لأحكام القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية للتحقق من هوية الزبائن.

وأوضحت المؤسسة أن الهدف من العملية هو تحيين المعلومات الشخصية لتعزيز التعرف على الزبائن وحماية حساباتهم ومعاملاتهم المالية. مؤكدةً أن عدم إتمامها لا يؤدي إلى غلق الحساب أو حظره.

كما طمأن “بريد الجزائر” بأن المعلومات المصرَّح بها تبقى سرية، وتستخدم فقط ضمن الإطار القانوني. وأن صحة البيانات المدخلة تقع على عاتق صاحب الحساب.

وللتوضيح أكثر، دعت المؤسسة الزبائن لمتابعة الفيديو التوضيحي الخاص بالعملية والمُرفق في نهاية المقال.