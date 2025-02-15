بريد الجزائر يُحذر حول البطاقة الذهبية

حذرت مؤسسة بريد الجزائر، من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة بريد الجزائر بغرض الاحتيال.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، ضرورة عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.

وأكد بريد الجزائر، أنه لن يطلب من الزبون، المعلومات المتعلقة ببطاقته الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف.

وعليه، يجب التأكد دائمًا من التعامل مع الصفحات الرسمية الموثقة والتبلّيغ عن أي صفحة مشبوهة فورًا.

وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية لمؤسسة بريد الجزائر:

فيسبوك: https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

إنستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/algerieposte

تويتر https://twitter.com/postedz: X

تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste

يوتيوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ