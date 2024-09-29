بريد الجزائر يُحذر من هذه الرسائل!

نبهت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في المعاملات المالية التي تتم عبر الأنترنت عند استلام الرسائل القصيرة وتدعي صدورها بإسم المؤسسة.

ودعت المؤسسة، زبائنها، إلى تفعيل خدمة الاشعارات عبر الـ”SMS” والتأكد من صحة تلك المعاملات. من خلال التحقق من الرصيد الجديد عبر “Eccp”، وذلك لحماية أنفسكم من عمليات الاحتيال والتزوير.

وكانت مؤسسة بريد الجزائر، قد حذّرت زبائنها من مشاركة معلوماتهم الشخصية المتعلقة بالبطاقة الذهبية.

وحسب ما نشرته المؤسسة على صفحتها بـ “فايسبوك”، فلا يجب مشاركة معلوماتكم الشخصية المتعلقة برقم البطاقة الذهبية. والإسم واللقب ورقم CVV.

وأوضحت مؤسسة بريد الجزائر، عن الخطوات الواجب القيام بها، في حالة تعرض الزبائن لعملية نصب واحتيال وتم اختراق حساب بريدي موب.

وحسب بيان للمؤسسة، فعلى الزبائن الذين تعرضوا لعملية نصب أو احتيال وتم اختراق حساب بريدي موب، التوجه فورا نحو أقرب شباك آلي و إيقاف خدمة التطبيق.

هذا وسبق وأن تعرض الكثير من الأشخاص لحوادث نصب وسرقة بسبب إعلانات كاذبة على مواقع التواصل الإجتماعي. تطلب إرسال معلومات البطاقة الذهبية.

حيث وبمجرد أن يشارك الأشخاص معلوماتهم الشخصية، أو يرسلون صورا للبطاقة الذهبية تحمل الرقم، لأشخاص مجهولين. يتعرضون لسرقة الأموال الموجودة بحساباتهم.