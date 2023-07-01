بريد الجزائر يُحذر من هذه الصفحات على مواقع التواصل

حذرت مؤسسة بريد الجزائر، من بعض الصفحات المزيفة والحاملة لإسم وشعار المؤسسة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكرت المؤسسة عبر بيان لها، أن صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنستغرام، تويتر، لينكدإن هي الصفحات الموثوقة والحاصلة على الشارة الزرقاء.

وحذرت المؤسسة من بعض الصفحات المزيفة والحاملة لإسم وشعار مؤسسة بريد الجزائر.

مشيرة إلى أن تلك الصفحات، يمكن أن تنشر أخبار كاذبة أو تستغل البيانات الشخصية لأغراض مشبوهة.

ودعت المؤسسة، إلى عدم مشاركة معلوماتكم الشخصية قبل التأكد من مصداقية الصفحة.