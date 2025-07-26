بريد الجزائر يُحذر!

حذرت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها، من النقر على الروابط والصفحات المشبوهة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تروج لمسابقات أو عروض وهمية وتنتحل صفة المؤسسة.

ودعت المؤسسة، عبر بيان لها، أنه ولتفادي النصب والاحتيال، يرجى من المعنيين، التبليغ عبر الصفحة الرسمية لبريد الجزائر.

وأكدت المؤسسة، أن بريد الجزائر غير معني بتنظيم مثل هذه المسابقات. كما قدمت الروابط الصحيحة لصفحاتها الرسمية وهي كالتالي:

فايسبوك: https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/

ليكند ان: https://www.linkedin.com/company/algerieposte/

منصة إكس: https://twitter.com/postedz

تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1

يوتيوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ