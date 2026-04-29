بريد الجزائر يُحذّر من صفحات مزيّفة عبر “الفايسبوك”

حذّر بريد الجزائر زبائنه من تزايد انتشار صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة المؤسسة وتروّج لمعلومات مضللة حول إمكانية طلب بطاقات دفع جديدة.

كما أشار بريد الجزائر في بيان له، أن الصفحات المزيفة توجه المستخدمين إلى روابط إلكترونية مشبوهة تهدف إلى استغلال بياناتهم الشخصية. حيث دعا إلى عدم التفاعل مع هذه الصفحات أو محتواها. تجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة أي معلومات شخصية. التأكد من صحة المعلومات حصريا عبر القنوات والصفحات الرسمية لبريد الجزائر.

ودعا بريد الجزائر أيضا إلى الإبلاغ عن هذه الصفحات عبر حساباتنا الرسمية. لتعزيز الحماية الرقمية.

