بريد الجزائر يُحذّر!

دعت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها إلى ضرورة عدم مشاركة أي معلومة شخصية تتعلق بالبطاقة الذهبية، لاسيما رمز التحقق OTP المرسل عبر الرسائل النصية القصيرة.

كما أكدت المؤسسة أنّها لا تتصل مطلقًا بزبائنها عبر الهاتف أو عبر أي وسيلة أخرى لطلب هذا الرمز. أو أي بيانات سرية تخص الحساب البريدي أو البطاقة الذهبية.

كما نبّه بريد الجزائر جميع زبائنه إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي مكالمات أو رسائل مشبوهة تدّعي الانتماء للمؤسسة. والإبلاغ الفوري عنها عبر القنوات الرسمية.

وذكّرت المؤسسة بصفحاتها الرسمية:

تطبيقاتنا الرسمية بريدي موب: https://play.google.com/store/apps/details… https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp Eccp :

