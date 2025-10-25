بريد الجزائر يُشارك في المبادرة الوطنية لغرس مليون شجرة

شاركت مؤسسة بريد الجزائر بكل فخر في المبادرة الوطنية لغرس مليون شجرة، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وحسب بيان للمؤسسة، أشرف على هذه العملية، المديرة العامة لبريد الجزائر. بحضور ومساهمة إطاراتها وعمّالها عبر مختلف ولايات الوطن.

وتجسّد هذه المشاركة التزام بريد الجزائر العميق بمسؤوليته المجتمعية. وحرصه على الإسهام الفعّال في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة. وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية بين أفراد المجتمع، من خلال مبادرات تُعانق الحياة، وتزرع الأمل في أرض الجزائر.