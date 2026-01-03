بريد الجزائر يُصدر بيانا هاما ويُحذّر المواطنين!

دعت مؤسسة بريد الجزائر المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر. وتجنّب النقر على الروابط أو الصفحات المشبوهة التي تروج لمسابقات أو عروض وهمية.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، أن الروابط والصفحات تنتحل صفة المؤسسة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. كما دعت الزبائن إلى ضرورة التبليغ عنها عبر الصفحات الرسمية للمؤسسة.

وأضافت مؤسسة بريد الجزائر أن روابط الصفحات الرسمية هي:

فايسبوك: https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/

ليكند ان: https://www.linkedin.com/company/algerieposte/

X :https://twitter.com/postedz

تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1

يوتوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ