بريد الجزائر يُطلق النظام التجريبي الجديد لتوقيت العمل

أعلن بريد الجزائر، عن الإطلاق الرسمي للنظام التجريبي الجديد لتوقيت العمل، وذلك على مستوى 7 مكاتب بريدية نموذجية موزعة عبر الوطن وهذا ابتداءً من يوم السبت 4 أكتوبر 2025.

وحسب بيان للمؤسسة، ستكون المكاتب المعنية مفتوحة أمام المواطنين من الساعة 08:00 صباحاً إلى 18:00 مساءً، 6 أيام في الأسبوع.

وتخضع لمتابعة يومية، وفق معايير حسن الاستقبال ونوعية الخدمة. مع اتخاذ جميع التدابير الخاصة بضمان استمرارية الخدمة والسير الحسن لمكاتب البريد.

وجدد بريد الجزائر، التزامه بمواصلة جهود التحديث والتطوير وتمكين المواطنين وزبائنه الكرام من خدمات نوعية والمساهمة بفعالية في دعم التنمية الوطنية.

وتتمثل المكاتب المعنية في، تمنراست “القباضة الرئيسية”، وسطيف “عين أزال”، والبيض “بوقطب”. وتلمسان “الكرز”، ووهران “أرزيو”، وباتنة “عين التوتة”، والنعامة “عسلة”.