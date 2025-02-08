بريد الجزائر يُقدم هذه النصائح عند استخدام الشبابيك

دعت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها، للالتزام ببعض الإرشادات، عند استخدام الشبابيك، لضمان خدمة دائمة.

وحسب بيان للمؤسسة، على الزبائن، الالتزام بهذه الإرشادات عند استخدام الشبابيك الآلية:

التعامل مع الجهاز بحذر لتجنب الأعطال، وإدخال البطاقة بعناية لحماية القارئ من التلف.

الضغط على الأزرار بحذر، وتجنب ضرب الشاشة أو لوحة المفاتيح.

وترك الجهاز نظيفًا بعد الاستخدام، وعدم ترك أي أوراق أو مخلفات في فتحة استلام النقود.

وفي حال حدوث أي عطل، يرجى الابلاغ عبر الصفحة او الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 1530 لضمان استمرارية الخدمة.