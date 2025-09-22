بريد الجزائر يُوفر إمكانية التصديق على الوثائق للاستعمال في الخارج
بقلم نادية بن طاهر
أعلن بريد الجزائر، عن توفير إمكانية التصديق على الوثائق الرسمية الموجّهة للاستعمال في الخارج عبر خدمة “تصديق”.
وأوضح بيان للمؤسسة، أنه وللقيام بهذه العملية، يجب إتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى البوابة المخصصة عبر الرابط التالي: https://tasdik.poste.dz
ملء الإستمارة الإلكترونية والإطلاع على الشروط العامة.
عند تأكيد التسجيل، يجب طباعة جدول الإيداع من نسختين، إستمارة الإيداع و إيصال الإستلام.
إيداع الملف الكامل، والوثائق المطبوعة في المؤسسة البريدية المختارة عند التسجيل.
ويجب إرفاق طابع بريدي ذا قيمة 20 دينار جزائري لكل وثيقة، موجهة للتصديق عليها.
