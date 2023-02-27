بريد الجزائر.. 5 مكاتب ومركز الاتصال 1530 يتحصلون على وسم جودة الاستقبال

حصلت خمسة مكاتب ومركز الاتصال 1530 لبريد الجزائر على وسم جودة الاستقبال “في خدمتكم” الذي يمنحه المعهد الجزائري للتقييس.

كما أوضح بيان المؤسسة، أن حفل تسليم شهادات التصديق “في خدمتكم” لجودة الاستقبال قد نظم بمقر مؤسسة بريد الجزائر. بحضور المدير العام للمؤسسة والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر والمدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. فضلا عن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه.

في حين، أشار المصدر إلى أن هذا التصديق الذي يمنحه المعهد الجزائري للتقييس. بعد القيام بزيارات تدقيق على مستوى المؤسسات البريدية التي تتوفر فيها الشروط المتضمنة في مرجع جودة الاستقبال. منها على الخصوص توفير معلومات صحيحة ومحينة للزبون تسمح له بالاستفادة من الخدمات البريدية.

ويتعلق الأمر كذلك -حسب ذات البيان– بضمان حسن استقبال الزبائن سيما الاشخاص المسنين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاء أجوبة واضحة ودقيقة مع احترام آجال الشكاوى.

ومن بين الشروط الاخرى المتضمنة في مرجع جودة الاستقبال هناك ايضا التكوين المتواصل للمكلفين بالزبائن. بالنسبة للخدمات البريدية. وذلك من أجل ضمان مرافقة قصوى للزبائن وتطوير نظام لتقييم نوعية الخدمات.

وخلص المصدر ذاته، في الأخير إلى أن “مسار التصديق “في خدمتكم” سيتم تعميمه تدريجيا على مجموع مكاتب البريد. وذلك بهدف تعزيز ثقة الزبائن في هذه المؤسسة”. مشيرة إلى أن “هذه النتيجة هي ثمرة الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية خدماتها”. و”الاستجابة قدر الامكان لتطلعات زبائنها“.