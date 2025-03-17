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 بريد الجزائر .. بلاغ هام حول إستخراج كشف “RIP”

بقلم م .فيصل
 بريد الجزائر .. بلاغ هام حول إستخراج كشف “RIP”
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أصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم بيانا هاما حول تحميل كشف الهوية البريدية الرقميRIP.

وأوضحت بريد الجزائر أنه بإمكان أصحاب الحسابات البريدية ” ECCP” وحاملي “البطاقة الذهبية”، تحميل كشف الهوية البريدية الرقمي “RIP”.

ووفقا لبيان بريد الجزائر عبر حسابها على الفيسبوك أن ويتضمن اكشف”RIP” :

الاسم واللقب، رقم الحساب البريدي الجاري (CCP)، كشف الهوية البريدية (RIP)، الرقم الوطني التعريفي (NIN)،  مع رمز QR للتحقق الفوري ! .

وتحميل كشف الهوية البريدية الرقمي “RIP” إنقر على الرابط:

 https://eccp.poste.dz/login .

رابط دائم : https://nhar.tv/OG97f
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