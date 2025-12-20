بريد الجزائر: بإمكانكم سحب 200 ألف دينار يوميا بهذه البطاقة 

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن تسهيلات جديدة لزبائنها تخص عمليات السحب باستعمال بطاقة CNEP-Poste.

وأوضحت بريد الجزائر في بيانها على فيسبوك بإمكان زبائنها سحب مبلغ يصل حتى 200 ألف دينار يوميًا ببطاقة CNEP-Poste عبر جهاز PIN PAD على مستوى مكتب البريد.

وأكدت بريد الجزائر أن هذه العملية تتم عبر مكتب البريد الذي قام الزبون بفتح فيه حساب ” CNEP “.

كما انه بإمكان الزبون سحب حتى 20.000 دج في أي مكتب بريدي آخر.