بريد الجزائر: بإمكانكم سحب 200 ألف دينار يوميا بهذه البطاقة 

بقلم م. فيصل
أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن تسهيلات جديدة لزبائنها تخص عمليات السحب باستعمال بطاقة CNEP-Poste.

وأوضحت بريد الجزائر في بيانها على فيسبوك بإمكان زبائنها سحب مبلغ يصل حتى 200 ألف دينار يوميًا ببطاقة CNEP-Poste عبر جهاز PIN PAD على مستوى مكتب البريد.

وأكدت بريد الجزائر أن هذه العملية تتم عبر مكتب البريد الذي قام الزبون بفتح فيه حساب ” CNEP “.

كما انه بإمكان الزبون سحب حتى 20.000 دج في أي مكتب بريدي آخر.

