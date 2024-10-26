بريد الجزائر يحذر
بقلم م .فيصل
حذرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم في بيان لها من الصفحات المزيفة التي تنتحل صفتها.
وحسب صفحتها على الفيسبوك تذكرت بريد الجزائر زبائنها بأن صفحاتها الرسمية على فيسبوك، إنستغرام، إكس X ، ولينكدإن هي فقط التي تحمل الشارة الزرقاء، وتُعد المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة.
كما تدعو بريد الجزائر زبائنها إلى أخذ الحيطة والحذر من الصفحات المزيفة.
ووضعت بريد الجزائر روابط صفحاتها الرسمية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/algerieposteofficiel
إنستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste
لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/algerieposte
إكس: https://twitter.com/postedz
تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1
يوتيوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ
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