بريد الجزائر يحذر 

حذرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم في بيان لها من الصفحات المزيفة التي تنتحل صفتها.

وحسب صفحتها على الفيسبوك تذكرت بريد الجزائر زبائنها بأن صفحاتها الرسمية على فيسبوك، إنستغرام، إكس X ، ولينكدإن هي فقط التي تحمل الشارة الزرقاء، وتُعد المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة.

كما تدعو بريد الجزائر زبائنها إلى أخذ الحيطة والحذر من الصفحات المزيفة.

ووضعت بريد الجزائر روابط صفحاتها الرسمية:

فيسبوك: https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

إنستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/algerieposte

إكس: https://twitter.com/postedz

تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1

يوتيوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ