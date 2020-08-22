“بريد PAY”.. خدمة جديدة للدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال

أطلق، بريد الجزائر خدمة جديدة للدفع الالكتروني، عبر رمز الاستجابة السريعة “QR CODE”، “بريد باي”.

وحسب بيان مديرية بريد الجزائر، فإن الخدمة الجديدة تعتمد على تقنية فارقة الرموز ثنائية الأبعاد تدعى برمز الإستجابة السريعة QR CODE.

وتتم خدمة “بريد PAY”، عن طريق نسخ رمز الإستجابة المخصص للتاجر عبر تطبيق بريد موب.

وأضاف البيان أن من شروط استخدام هذه التقنية، على التاجر الانخراط عبر تقديم ملف ببريد الجزائر للحصول على الخدمة.

وضرورة أن يكون الزبون صاحب حساب CCP وحائز على البطاقة الذهبية، بالاضافة الى الزامية التصريح عن رقم هاتفه على مستوى بريد الجزائر.

وتهدف الخدمة الجديدة بريد PAY الى تطوير التجارة الإلكترونية بالاعتماد على الهاتف المحمول.