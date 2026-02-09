بريد الجزائر يطلق بطاقة جديدة وهذه هي الفئات المعنية بها

أعلن “بريد الجزائر” عن إطلاق بطاقة جديدة مخصّصة لأصحاب حسابات CCP Business CASHLESS، موجّهة لفائدة المؤسسات، التجّار، المؤسسات المصغّرة والحرفيّين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حلول الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المالية الموجّهة للمهنيين.

وأوضح بيانٌ للمؤسسة أن هذه البطاقة تهدف إلى مواكبة متطلبات التسيير العصري. وتمكّن من إنجاز عمليات الدفع عبر الأنترنت ونهائيات الدفع الإلكتروني (TPE)، ضمن نموذج 100% دون نقد.

كما توفر البطاقة تتبّعًا كاملًا للنفقات المهنية، وتقلّل المخاطر المرتبطة بتداول النقد. وتُعدّ أداة عملية وموثوقة لمرافقة المؤسسات في نشاطها اليومي. يضيف المصدر ذاته.