بريد الجزائر.. فتح بعض المكاتب غدًا الجمعة تحضيرًا لرمضان

أعلن بريد الجزائر، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان الكريم، عن فتحٍ استثنائيٍّ لعدد من مكاتبه البريدية. وذلك غدا الجمعة 13 فيفري 2026، ابتداءً من الساعة الثامنة (8:00) صباحًا إلى غاية منتصف النهار (12:00).

وأوضح بيان لبريد الجزائر أن هذا الإجراء يشمل المكاتب البريدية الكبرى، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات في أفضل الظروف، لا سيما خلال الفترة التي تعرف تزايدًا ملحوظًا في إقبال المواطنين على مختلف الخدمات البريدية والمالية.

ويأتي هذا الفتح الاستثنائي تأكيدًا على التزام مؤسسة بريد الجزائر بدورها كمؤسسة مواطِنة. وحرصها على تحسين ظروف استقبال المرتفقين. وضمان التكفل الأمثل بالمواطنين المستفيدين من إعانات “قفة رمضان” في أحسن الآجال والظروف.