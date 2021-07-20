قناة النهار بريزة :على الشعب أخذ الإحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وإنتظرو الجديد قريبا بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جويلية 2021 - 23:06 شارك غرِّد 76 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962811 اقرأ أيضا قالمة: الروائح الكريهة المنبعثة من مركز الردم التقني للنفايات تلوث الجو وتزعج السكان قناة النهار 01 جويلية المسرح الوطني يسطر برنامجا ثريا و يوفر خدمة البيع الإلكتروني قناة النهار 04 جويلية رئيس الجمهورية والفريق شنقريحة يسلمان الشهادات خلال حفل التخرج بأكاديمية شرشال قناة النهار 08 جويلية بعد الإرتفاع المحسوس في عدد الإصابات.. المختصون يشددون على إتباع التدابير الوقائية قناة النهار 02 جويلية