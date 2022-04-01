بريست في رحلة البحث عن يوسف بلايلي

بعد اقصائه المر رفقة المنتخب الوطني، انقطعت أخبار الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الذي لم يلتحق بناديه بريست الفرنسي.

وكشفت صحيفة “ليكيب الفرنسية، بأن بلايلي، وبعد ثلاثة أيام من اقصاء الخضر، لم يلتحق مجددا بناديه بريست.

كما لم يتصل الدولي الجزائري بإدار ناديه، ومدربه، لتبرير تأخره في العودة للفريق، وغيابه عن التدريبات

ونقل ذات المصدر تصريحات المدرب زكريان، أين قال: “لم نتمكن من التواصل مع بلايلي، لا يوجد رد، على الأقل كان عليه الاتصال”.