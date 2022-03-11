بريست يتغنّى بعودة بلايلي قبل مواجهة مارسيليا

سيكون مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي معنيا بمواجهة أولمبيك مارسيليا الأحد ضمن مباريات الجولة 28 من الليغ 1.

وسيستضيف بلايلي وزملائه فريق “لوام” بملعب “فرانسيس جنيه يلي” بمدينة بريست، وبمعنويات مرتفعة بعدما عاد إبن الباهية إلى المنافسة بعد غياب لأيام.

وتغنّت الصحفة الرسمية لفريق بريست بعودة يوسف. حيث نشرت عدد من الصور له في التدريبات سواء مع المجموعة أو بشكل فردي. الامر الذي يدّل على المكانة الكبيرة لـ “الفنّان” وسط المسؤولين والأنصار.

وكان بلايلي قد تعرّض لـ “تسمّم غذائي” قبل ان يعالج و يتخلّص منه نهائيا.

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لجنة الإنضباط الفرنسية تردّ الإعتبار لبلايلي بهذا القرار

كشفت لجنة الإنضباط التابعة لرابطة كرة القدم الفرنسية عن العقوبات التي أصدرتها في حق جماهير ريمس الفرنسي التي تهجّمت على يوسف بلايلي بعبارات عنصرية.

وقرّرت لجنة الإنضباط إغلاق جزئي لملعب “أوغست ديلاون”. والأمر يتعلّق بمدرّج رقم 14 ، الذي كان يجلس به اغلب الأنصار الذين تهجّموا على إبن وهران بإيحاءات غير لائقة.

وكان بلايلي قد تلقى عبارات عنصرية من قبل أنصار فريق ريمس. الذي استضاف بريست في البطولة الفرنسية.

يذكر. ان الحادثة تسببّت في ضجة كبيرة وسط اللاعبين ونجوم كرة القدم.

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