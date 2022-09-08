بريست يحفّز سليماني وبلايلي قبل مواجهة “البياسجي”

نشرت إدارة بريست عددا من الصور لللاعبين الجزائريين الناشطين في الفريق الفرنسي ابرزهم اسلام سليماني ويوسف بلايلي.

وحفّزت إدارة بريست الثنائي الجزائري قبل الموعد الهام السبت أمام نادي باريس سان جيرمان بملعب “حديقة الأمراء”. التي ستلعب ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر الليغ 1.

كما ستكون الفرصة مواتية لسليماني لافتتاح عداده التهديفي، بالعاصمة الفرنسية، في حين ستكون الفرصة مواتية كذلك لإبن الباهية بلايلي لإبهار الباريسيين بفنياته.

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