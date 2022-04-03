بريست يحقّق فوزا مثيرا أمام مونبلييه وسط غياب بلايلي

تمكن بريست الفرنسي من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل عندما فاز على حساب مستضيفه موبيليه بثنائية واحد في عقر داره. في الليغ 1.

كما غاب بلايلي عن المباراة بعدما فضّل مدرب بريست ديرزاكاريان اراحته لاسترجاع معنويات المحطمة بعد الإقصاء المر للمنتخب الوطني من التأهل إلى المونديال.

وكان مدرب بريست قد أكد عدم قدرة ابن الباهية على المشاركة بسبب عدم جاهزيته.

كما شارك متوسط الميدان الجزائري هاريس بلقبلة أساسيا في المباراة وشهد احتفالات زملائه بالفوز الكبير.

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