“بريست” يدخل الصراع للتعاقد مع فرحات

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن نادي “بريست” دخل الصراع من أجل التعاقد مع النجم الجزائري زين الدين فرحات، الذي لديه تصريح الخروج من طرف إدارة نادي “نيم” بشرط أن يكون العرض أكثر من 5 ملايين أورو.

وأكدت ذات المصادر، أن نادي “بريست” يحاول الحصول على خدمات “فرحات” والتفوق على نادي ستراسبورغ الذي هو الآخر في مفاوضات شاقة مع إدارة “نيم” حيث عرض 3.5 مليون أورو بالإضافة إلى مليون أورو كمتغيرات وهو العرض الذي رفضه نادي “نيم”.

يذكر أن “زينو” لم يكن حاضرا في افتتاح مباريات الليغ 2 ولم يتواجد ضمن قائمة فريقه كونه يريد المغادرة في أسرع وقت ممكن.