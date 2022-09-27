بريست يرد على اشاعات فسخ عقد بلايلي

فنّد موقع “ار أم سي” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في تقريره اشاعات فسخ عقد الدولي الجزائري يوسف بلايلي مع بريست في الوقت الراهن.

وأكّد التقرير، بإن إدارة بريست لم تتلقى أي مراسلة من قبل بلايلي بشأن طلب فسح عقده أو أي إشارة لذلك.

كما قال أن إدارة النادي لم تقم باي خطوة اتجاه الأمر رغم عدم استبعاده ذلك.

وأضاف أن إدارة بريست تنتظر عودة إبن الباهية. الاربعاء، الى جو التدريبات، و رغم ذلك أكد في الوقت نفسه أن “الطلاق” قد يحدث في أي لحظة.

كما لمّح إلى ان بلايلي يتواجد في وضعية معقدة وقد يجلس الى طاولة واحدة برفقة المسؤولين عن النادي الفرنسي للسماح له بالرحيل.

يذكر. ان مهاجم الخضر لا يزال يربطه عقدا مع ناديه الحالي الى غاية 2023.

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