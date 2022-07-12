بريست يعلن تعاقده مع ليديا بلقاسمي

اعلن نادي بريست الفرنسي تعاقده مع لاعبة المنتخب الوطني ليديا بلقاسمي من فريق أورليان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

ونشرت إدارة نادي بريست الفرنسي، عبر الحساب الرسمي للفريق، صور ترسيم التحاق ليديا بلقاسمي صاحبة 28 سنة. كما تمنت لها النجاح في مشوارها الكريو الجديد.

وستمنح المغامرة الجديدة للنجمة الجزائرية دافعا قويا في تقديم المزيد في مشوارها الكروي الطويل.

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