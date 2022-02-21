بريست يفتح تحقيقا في الهتافات العنصرية التي تعرض لها بلايلي

قررت إدارة نادي بريست، فتح تحقيق في قضية الهتافات العنصرية التي تعرض لها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في مواجهة ريمس.

وكشف موقع “أورو سبور” الفرنسي، تصريحات مدير الرياضي لنادي بريست، غريغوري لورانزي، الذي قال في هذا الخصوص.

“لقد سمعنا بهذه الهتافات العنصرية، لكن لن نرد على الفور، سنجري تحقيق مع إدارة ريمس، لتحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها”.

يذكر أن يوسف بلايلي، تعرض أمس الأحد، خلال استبداله في الدقيقة الـ70، لهتافات عنصرية من أنصار نادي ريمس.