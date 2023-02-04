بريست يكشف كواليس مُثيرة عن رحيل سليماني صوب أندرلخت !

كشف فريق ستاد بريست 29 الفرنسي عن كواليس مُثيرة تتعلق برحيل النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، صوب أندرلخت البلجيكي.

حيث ذكر المدير الرياضي لبريست، غريغوري لورينزي، عبر شبكة “GFNN” الفرنسية أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص ما.

وذلك في الساعة الـ22:00 باليوم الأخير للانتقالات الشتوية، يُبلغه فيه بوجود عرض لسليماني.

كما أضاف:”قلت لا مشكلة، ولكن القرار متروك للاعب، وقيل لي إن إسلام يريد الرحيل، رغم أنه لم يتحدث معنا عن هذه الرغبة من قبل”.

قبل أن يُواصل:”الجزائري حضر إلى مقر النادي خلال نصف ساعة، ووقع على العقود، ليتمم انتقاله إلى أندرلخت مقابل 650 ألف أورو”.

وختم:”كنا ننتظر الكثير من إسلام سليماني بحكم خبراته، لكن يبدو أننا لم نلبي طموحاته”.