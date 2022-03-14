بريست يهنئ بلايلي

هنأت إدارة نادي بريست الفرنسي، اليوم الإثنين، نجمها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة هنأت من خلالها بلايلي ببلوغه عامه الـ30.

وأرفق مسؤولي بريست، هذه التغريدة، بوصرتين للدولي الجزائري، خلال مشاركاته بقميص ناديه.

يذكر أن يوسف بلايلي، شارك أساسيا مع بريست، في المبارا ة الأخيرة التي جمعتهم بمارسيليا، والتي انتهت بفوز هذا الأخير بـ4-1.