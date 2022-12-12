بريسيتش:”المغرب تأهل لنصف النهائي بالإستحقاق.. والكل إنتقدنا بعد التعادل”
كشف الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش، عن صعوبة المهمة التي تنتظر منتخب بلاده، ضد الأرجنتين، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
ونقلت قناة بيين سبورتس تصريحات اللاعب بيريسيتش قبل المواجهة، والتي قال فيها:”الكثير لم يكن راض عن التعادل ضد المنتخب المغربي”.
وأضاف:”اليوم هم متواجدون في نصف النهائي عن إستحقاق، ومباراة النصف النهائي نعتبرها مشابهة لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2018″.
يجدر للإشارة، سيواجه المنتخب الكرواتي نظيره الأرجنتيني، غداً الثلاثاء، على الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي، برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
🟥 #آخر_خبر | إيفان بيريتشيتش لاعب منتخب كرواتيا 🇭🇷 قبل مواجهة الأرجنتين 🇦🇷 في نصف نهائي #كأس_العالم_قطر_2022
💬 الكثير منكم كانوا غير راضين بعد تعادلنا مع المغرب 🇲🇦 واليوم هم متواجدون في نصف النهائي باستحقاق
💬 هذه المباراة ستكون مشابهة لمواجهة إنكلترا في نصف نهائي 2018 pic.twitter.com/qIqkbrzzjj
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 12, 2022