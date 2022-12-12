بريسيتش:”المغرب تأهل لنصف النهائي بالإستحقاق.. والكل إنتقدنا بعد التعادل”

كشف الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش، عن صعوبة المهمة التي تنتظر منتخب بلاده، ضد الأرجنتين، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ونقلت قناة بيين سبورتس تصريحات اللاعب بيريسيتش قبل المواجهة، والتي قال فيها:”الكثير لم يكن راض عن التعادل ضد المنتخب المغربي”.

وأضاف:”اليوم هم متواجدون في نصف النهائي عن إستحقاق، ومباراة النصف النهائي نعتبرها مشابهة لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2018″.

يجدر للإشارة، سيواجه المنتخب الكرواتي نظيره الأرجنتيني، غداً الثلاثاء، على الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي، برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.