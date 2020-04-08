بريشيانيني: “بن ناصر هو المثال الذي أود الإقتداء به”

يواصل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، حصد الثناء في إيطاليا، نظير ما يقدمه في أول موسم له بألوان ناديه آسي ميلان.

وتحدث النجم الصاعد في ريدف نادي ميلان، ماركو بريشيانيني، عن بن ناصر، مشيدا بموهبته الكبيرة، التي جعلته يعتبره مثالا يحتذى به.

ونقلت وسائل إعلام ايطالية، تصريحات بريشيانيني، أين قال: “اللاعب الذي أعجبني هذا الموسم، هو إسماعيل بن ناصر”.

وأضاف متوسط ميدان رديف ميلان: “إنه لاعب رائع للغاية، يتمتع بموهبة، وفنيات رائعة، ويفوز تقريبا بجميع الصراعات الفردية”.

وختم ماركو بريشيانيني (20 عاما)، تصريحاته بخصوص نجم الخضر، قائلا: “بن ناصر، هو النموذج، والمثال الذي أود اتباعه”.