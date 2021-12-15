بريطانيا: أكثر من 50% من إصابات كورونا بلندن هي لمتحور “أوميكرون”

كشف موقع سكاي نيوز اليوم الأربعاء، أن أكثر من 50% من حالات الإصابة بـ “كورونا” في لندن هي لمتحور “أوميكرون“.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، هذا الإعلان عن بورجارت. مضيفة أنه أبلغ به نواب مجلس العموم البريطاني.

وأوضحت القناة أن هذا الرقم كان يبلغ الثلث فقط حتى يوم الأحد الماضي. مشيرة إلى أن العلماء يحذرون من الانتشار السريع لمتحور “اوميكرون”.

وتم رفع مستوى تنبيه كورونا فى بريطانيا من المستوى 3 إلى المستوى 4. بعد أن أبلغت المملكة المتحدة عن 1239 حالة مؤكدة أخرى لمتغير أوميكرون Omicron.

وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد صوتوا، ليلة أمس، لصالح إجراءات الخطة “ب” للحكومة والتي ستشدد من قيود (كوفيد-19) في إنجلترا.

وتعني الخطة “ب” سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال. بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.

وحذر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية من أن أوميكرون Omicron. ينتشر الآن بمعدل لم نشهده مع أي متغير آخر لكورونا.

وقال يبدو أن لقاحات كورونا الحالية أقل فعالية قليلاً في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن المتغير تم الإبلاغ عنه الآن من قبل 77 دولة. وربما يكون موجودًا في معظم أنحاء العالم، ولكن لا ينبغي تصنيفه باعتباره معتدلًا.

وقال تيدروس فى إفادة عبر الإنترنت: “أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق.. حتى لو تسبب أوميكرون في مرض أقل خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير المستعدة”.

وأضاف أن “الأدلة المتطورة تشير إلى انخفاض طفيف فى فعالية اللقاحات ضد الأمراض الشديدة والوفاة، وتراجع فى الوقاية من مرض خفيف أو عدوى”.

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