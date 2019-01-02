بريطانيا: أم تلد توأم خلال أسبوعين

في سابقة تاريخية، حققت السيدة فيكي غرين التي تبلغ من العمر 32 عاما، رقما قياسيا كأطول فترة ولادة تفصل بين توأمين في إنجلترا، وهي ما يقارب الأسبوعين.

حيث وضعت غرين طفلها بريسلاي بوزن 800 غرام، في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل، لكن ما يعرف بطلق الولادة توقف ليحتفظ الرحم بأخته التوأم بايسلاي لمدة 12 يوما.

وبعدما أصيبت غرين بعدوى مثلت خطرا على حياتها، ليقرر الأطباء اللجوء إلى الولادة القيصرية لإخراج الطفلة بايسلاي إلى الحياة بوزن 1.3 كيلوغرام.

وبقي التوأم في المستشفى لمدة 5 أشهر قبل السماح لهما بالعودة إلى المنزل بعدما أصبحا بصحة جيدة.

وقالت الأم لدى عودتها من المستشفى: “لم أكن لأصدق ذلك عندما ولد أحد الطفلين وبقي الآخر في الداخل. كان عليّ فقط أن آمل وأدعو أن يبقوا على قيد الحياة”.

والجدير بالذكرأن غرين اكتشفت وزوجها دارين برادشو، أنها حامل بتوأمين قبل أربعة أسابيع فقط من الولادة.

قالت غرين: “لم أصدق ذلك، لم ألحظ أي انتفاح غير عادي”، حيث كان أمامها أسبوعان فقط لتعتاد على فكرة حملها بتوأمين قبل أن تخضع للولادة المبكرة.

مضيفة: ” الأطباء قالوا إن السبب هذا هو أن كلا التوأمين كانا مستلقين على ظهريهما بمواجهة عمودي الفقري”، حسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.