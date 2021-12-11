بريطانيا: أوميكرون سيصبح سلالة مهيمنة في جانفي

توقعت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن يصبح متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، سلالة مهيمنة في أنحاء المملكة المتحدة في شهر جانفي القادم.

كما قالت الوكالة، إن المتحور الجديد، ينتشر بسرعة في أنحاء المملكة المتحدة.

وجاء في إحاطة فنية للوكالة، بشأن المتحور أوميكرون، نشرتها أمس الجمعة. أن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن “أوميكرون” أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقي سلالات الفيروس.

وحسب أحدث البيانات، تم تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة في بريطانيا بالمتحور “أوميكرون”، بدءا من 8 ديسمبر مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.

وتوقعت الوكالة أن تشهد المملكة تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحور “أوميكرون” بنهاية الشهر الجاري. كما أضافت أنه وفي حال استمر الاتجاه الحالي سيصبح أوميكرون سلالة مهيمنة بحلول منتصف جانفي القادم.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة “B.1.1.529″، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

كما تحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

ويأتي هذا، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ”المثير للقلق”. ووصلت السلالة، إلى مجموعة من الدول في مختلف أنحاء العالم.

ومن بين الدول التي دخل إليها المتحور الجديد للفيروس التاجي، هولندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا. بالإضافة إلى إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا وباكستان واليابان.

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