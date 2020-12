بريطانيا: إنفجار ضخم في مستودع قرب مدينة برستل

وغردت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون، على تويتر أن فرقها تتعامل مع الحادث.

وهذا بعد تلقي أنباء عن انفجار كبير في ضاحية أفونماوث، مشيرة إلى وصول عناصر للشرطة وفرق إسعاف للموقع.

وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ وقوع إصابات متعددة، حيث وصفت الحادث بالخطير.

وحسب ما أورده موقع برستول البريطاني، فقد هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث ، مع ما لا يقل عن عشر سيارات إسعاف، بالإضافة الى الشرطة وطاقم الإطفاء.

وأكدت خدمة الإطفاء أنها لا تزال تبحث عن أشخاص في الانفجار الكبير للمستودع بأفونماوث، فيما أكدت إصابة عدة أشخاص.

🚨🚨 We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. 🚨🚨

— Avon Fire & Rescue Service (@AvonFireRescue) December 3, 2020