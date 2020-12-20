بريطانيا.. السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة!

حذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، من أن تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا بالبلاد خرج عن السيطرة.

ودعا الوزير، إلى اعتماد التباعد الإجتماعي، لردع إنتشار الفيروس، حسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وعلقت منظمة الصحة العالمية، على تقارير السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، إنها على اتصال وثيق بسلطات هذه الدولة.

وذكرت المنظمة، أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19.

وفي وقت سابق، أكدت بريطانيا اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية في البلاد.

وذكرت بريطانيا، أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 بالمائة أكثر من المعتاد.

ودعت السلطات البريطانية، سكانها لتوخي الحذر بشكل أكبر.

ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.