بريطانيا تبحث تعزيز استثماراتها في الجزائر

أكد وزير الدولة البريطاني، المكلف بالشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، أن الجزائر وبريطانيا، قررتا تعزيز علاقتهما الثنائية والارتقاء بها الى مستوى ممتاز.

وفي ندوة صحفية مشتركة، نشطها مع وزير الخارجية، صبري بوقادوم، قال وزير الدولة البريطاني، إنها زيارته الأولى إلى الجزائر.

وأضاف كليفرلي ” أنا مسرور بزيارتي الأولى إلى الجزائر، لقد حقق الحوار الاستراتيجي الافتتاحي بين المملكة المتحدة والجزائر نجاحا باهرا”.

وتحدث الوزير البريطاني، عن اتفاقية إنشاء مدرسة بريطانية في الجزائر، وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين

كما تطرق الطرفان، إلى فرص الاستثمار بين البلدين، وسبل ترقيتها، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير البريطاني أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين اليوم، تؤكد التعميق الحقيقي للشراكات.