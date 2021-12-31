بريطانيا تجيز استخدام أقراص دواء “باكسلوفيد” من “فايزر” لعلاج كورونا

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، على استخدام أقراص عقار باكسلوفيد من شركة فايزر لعلاج كورونا. حسب بيان الحكومة البريطانية.

وحسب بيان الحكومة، فإن موافقة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وافقت على استخدام أقراص دواء Paxlovid من شركة Pfizer لعلاج كوفيد-19، جاءت بعد أن تبين أنه آمن وفعال في الحد من مخاطر الاستشفاء والوفاة.

كما تبين أيضا أنه فعال لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى المعتدلة والمعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض حاد.

وأوضح البيان، أنه قد تم تطوير عقار Paxlovid الذي مرتين يوميًا عن طريق الفم لمدة 5 أيام بواسطة شركة Pfizer. ويعتبر هذا العقار دواء مضاد للفيروسات. كما يعمل عن طريق تثبيط الأنزيم البروتيني اللازم لتكاثر الفيروس، الأمر الذي يمنعه من التكاثر، ويحافظ على مستويات الفيروس منخفضة ويساعد الجسم على التغلب على العدوى الفيروسية.

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توقع كبار المسؤولين العلميين في فايزر، أن جائحة كورونا كوفيد-19، ستستمر إلى غاية حلول سنة 2224، مع تواصل إنتشارها وتسجيل العديد من الإصابات.

كما تعتقد الشركة، أن الإصابات سترتفع في بعض مناطق العالم، خلل العام أو العامين المقبلين. فيما ستعرف بعض المناطق إنخفاض المصابين بالوباء ويمكن السيطرة عليه مع حلول سنة 2024.

كما قالت أن هذا الأمر يعتمد على مدى تطور المرض، بالإضافة إلى فعالية اللقاحات والأدوية وتوزيعها عبر كامل ربوع العالم، خاصة لتلك المناطق التي تسجل إنخفاضا في نسبة التلقيح.

ويذكر أن فايزر طورت لقاحها ضد فيروس كورونا، وتعتزم أن تنتج 4 مليارات جرعة من اللقاح بحبوب عام 2022. كما أنتجت الشركة حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى بـ”أكسلوفيد”، أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90 بالمئة. خاصة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وذلك في تجربة سريرية.

ومؤخرا كشفت فايزر أن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع. وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها.

ومن جهة أخرى توقع كبير خبراء الأمراض المعدية من أمريكا نهاية جائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بحبوب عام 2022.

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