بريطانيا تخطط لتقديم لقاح كورونا للأطفال من عمر 12 عاما

كشف تقرير بريطاني أنه تم إخطار هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالاستعداد لإعطاء لقاحات كوفيد. لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق. فيما يواصل مستشارو اللقاحات النظر فيما إذا كان سيتم تمديد البرنامج. إذ يتزامن التمديد المخطط لبرنامج التطعيم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس. إلى أنه يمنح حاليا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في المملكة المتحدة لقاحات فيروس كورونا فقط. في حال كانوا يعانون من ظروف صحية معينة أو كانوا يعيشون مع أشخاص معرضين للخطر. غير أنه تم بالفعل توسيع نطاق توزيع اللقاحات ليشمل تلك الفئة العمرية في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين تدرس ما إذا كان سيتم تمديد نشر اللقاح إلى الفئة الأصغر سنا. لكن أحد أعضاء اللجنة اعترف مؤخرا بأن اللجنة “تتوخى الحذر بشدة” في هذا الشأن.