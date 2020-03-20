بريطانيا تدعو الأطباء والممرضين المتقاعدين العودة للعمل لمواجهة كورونا

قالت وزارة الصحة البريطانية، إنّ الحكومة طلبت من 65 ألف طبيب وممرض متقاعد العودة للعمل

وأشارت وزارة الصحة البريطانية أنها ستستعين بطلاب العام الأخير في كليات الطب، للمشاركة في جهود مكافحة وباء كورونا.

وقالت روث ماي رئيسة قطاع التمريض بإنجلترا “لا نستطيع أن نقوم بذلك بمفردنا، لذلك أدعو كل الممرضين الذين تركوا عملهم مؤخرا إلى تقديم خبرتهم خلال هذا الوباء. لأنني لا أشك في أن بمقدورهم إنقاذ أرواح”.

وقال القطاع الصحي البريطاني إنه سيوفر ما يصل إلى 30 ألف سرير بتأجيل عمليات جراحية غير عاجلة، وتقديم الرعاية داخل المنازل لمن تسمح حالاتهم الصحية.