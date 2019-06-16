بريطانيا ترسل قواتها إلى مياه الخليج لحماية سفنها

أرسلت بريطانيا نحو 100 جندي من مشاة البحرية إلى مياه الخليج بهدف حماية سفنها.

وذلك بعد الحادث الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس الماضي، حسب ما نقلته صحيفة “صنداي تايمز”.

حيث ستبدأ وحدات من القوات الخاصة البريطانية، للرد السريع دوريات في مياه الخليج.

وأوضحت الصحيفة أنه قد تم اتخاذ هذا القرار في وقت سابق، وهذا في حال اقتراب نشوب صراع عسكري بين الدول الغربية وإيران.

هذا واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، وطالبت بتقديم توضيح وبإصلاح موقفها تجاه الأمر.

على خلفية الموقف البريطاني الذي يتهم إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي.