بريطانيا تستدعي سفير فرنسا لديها لهذا السبب

إستدعت السلطات البريطانية اليوم الخميس السفير الفرنسي لدى بلدها بعد الخلاف الذي حصل بين البليدين بخصوص حقوق الصيد. ووفق ما افادت به وكالة رويترز السفير الفرنسي لدى بريطانيا مطالب بتوضيحات بعد إستدعائها من قبل المملكة بسبب الخلاف حول حقوق الصيد.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس ان بلاده لديها إستعداد من اجل إجراء محدثات لحل الخلاف بخصوص حقوق الصيد. وهذا بشرط إلتزام لندن بموجب إتفاقيات مابعد بريكست.

وجاء قرار إستدعاء السفير الفرنسي لدى بريطانيا بعدما إعلان فرنسا منع دخول بعض الموانىء الفرنسية بداية من الأسبوع المقبل. في حال لم يتم التوصل لحل حول تراخيص الصيد