بريطانيا تستعين بالقنادس لمواجهة التقلبات المناخية

وقالت “ناشيونال ترست”، المتخصصة في الحفاظ على البيئة وحماية الإرث التاريخ والطبيعي في بريطانيا، أنّها ستشرع في إطلاق قنادس “أوراسي” في منطقتين بالجنوب البريطاني، العام المقبل.

منوّهة أنّ “السدود التي تبنيها القنادس تتيح حبس المياه خلال فترات الجفاف وتحسّن جودة المياه من خلال حبس الرواسب النهريةكما ستُساهم في جعل مناطقنا أكثر مقاومة للتغير المناخي وظروف الطقس القصوى التي يتسبب بها”.

We’re reintroducing beavers back into two of the places we care for: https://t.co/snRVkYWJcu

By creating dams they will help hold water in dry periods, improve water quality and be a sustainable way to help make our landscape more resilient to climate change. pic.twitter.com/AlpyrVckzK

— National Trust (@nationaltrust) November 20, 2019