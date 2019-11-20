بريطانيا تستعين بالقنادس لمواجهة التقلبات المناخية

تخطط إحدى المنظمات البيئية في بريطانيا إلى إستعمال القنادس ومهارتها في بناء السدود في مجابهة التقلبات المناخية.

وقالت “ناشيونال ترست”، المتخصصة في الحفاظ على البيئة وحماية الإرث التاريخ والطبيعي في بريطانيا، أنّها ستشرع في إطلاق قنادس “أوراسي” في منطقتين بالجنوب البريطاني، العام المقبل.

منوّهة أنّ “السدود التي تبنيها القنادس تتيح حبس المياه خلال فترات الجفاف وتحسّن جودة المياه من خلال حبس الرواسب النهريةكما ستُساهم في جعل مناطقنا أكثر مقاومة للتغير المناخي وظروف الطقس القصوى التي يتسبب بها”.