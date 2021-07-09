بريطانيا تسجل حصيلة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 35707 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ليصل اجمالي الحالات الى 5058093 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 128365 حالة، بعد تسجيل 29 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

من جانب اخر، كشف نفس المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل إلى 45.697 مليون شخص، يوجد بينهم أكثر من 34.374 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.