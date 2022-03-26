بريطانيا تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا

سجلت بريطانيا أمس الجمعة، ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا، حيث تقترب من الرقم القياسي الذي سجلته البلاد قبل رفعها معظم القيود الصحية.

وحسب مكتب الإحصاءات البريطاني، فقد وصل عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″ الأسبوع الماضي إلى 4.26 ملايين. مقابل 4.3 ملايين إصابة خلال الأسبوع الأول من العام 2022.

أي أعلى عدد إصابات سجّل في بريطانيا التي تعد 67 مليون نسمة، منذ بداية جائحة “كوفيد-19”.

وأدى التفشي السريع للمتحورة الفرعية بي-إيه-2 من المتحور أوميكرون، في بريطانيا، إلى زيادة الإصابات، حيث أن 6.25% من سكان بريطانيا مصابون بكورونا.

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ479 مليون حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم إلى 479 مليونا و10 آلاف و356 حالة. وحسب آخر إحصائية لجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم، فإن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و118 ألفا و510 حالات. هذا وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 79.9 مليون حالة. كما تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة. فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 976 ألفا و505 حالات. لتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 658 ألفا و855 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 520 ألفا و855 حالة، حسب بيانات الجامعة.

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