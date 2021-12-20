بريطانيا تسجل وفيات بالمتحور أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الإثنين، عن تسجيل 12 حالة وفاة بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، خلال الأربعة وعشرون ساعة الأخيرة.

وحسب ذات السلطات، يتواجد في المستشفيات الآن 104 شخص مصاب بالمتحور الجديد. كما سجلت بريطانيا أمس الأحد أزيد من 12 ألف إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون خلال 24 ساعة فقط.

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بأوميكرون في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.

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سجلت بريطانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أنه تم تسجيل 12133 إصابة جديدة بأوميكرون، خلال الأربعة وعشرون ساعة الأخيرة.

وبهذا إرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور أوميكرون في بريطانيا إلى 37101 إصابة. كما قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن أوميكرون أصبح سائدا في المملكة.

كما سجلت بريطانيا أمس السبت 85 حالة إصابة بـالمتحور الجديد، وقالت السلطات البريطانية أن التنامي السريع لهذه الحالات يعرض مستشفيات البلاد لخطر ضغط شديد للغاية.

وتدرس بريطانيا حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بأوميكرون.

وقالت السلطات الصحية في بريطانيا، أن المرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات عادة ما يتم إصابتهم قبل 17 يوما من ذلك. وقبل 17 يوما كانت السلالة الجديدة تصيب 1% فقط من مجمل هذه الحالات، أما اليوم فتبلغ نسبة المصابين بمتحور أوميكرون بالذات 60% منها.

كما حذّر العالم الأميركي أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم. معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

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